盤點第四季新盤涉逾一萬伙　The YOHO Hub、星凱‧堤岸成焦點

即將踏入2021年第四季，新盤推售步伐未見放慢。直至年底前，仍有至少一萬伙一手私樓有機會登場。戰線仍然集中在新界區，其中元朗站The YOHO Hub及火炭星凱‧堤岸兩大鐵路項目，分別涉逾千伙，後者剛獲批預售，極有機會於10月搶先推售。

新地季內推5盤 The YOHO Hub成焦點

新地（0016）早前已預告年內會再推5盤，包括元朗The YOHO Hub、天水圍Wetland Seasons Bay 2期（388）、北角海璇 II（351伙）、東半山Central Peak 2期（19伙）及港島卑路乍街項目（342伙）。

其中，焦點項目之一為The YOHO Hub發展項目第B期，位置毗連港鐵元朗站，且提供多達1,030伙，惟能否短期推出，須視乎預售審批進度；至於同系Wetland Seasons Bay 2期同樣在待批預售；東半山司徒拔道18號洋房項目CENTRAL PEAK II 則早前已公布樓書，料招標形式發售。

早前柏傲莊 III 部分買家取消交易，或有機會轉投火炭站星凱‧堤岸。

星凱‧堤岸獲批預售 白角路1號達1556伙

至於醞釀多時的火炭站星凱‧堤岸，上周終於獲批預售。發展商中洲置業已預告，會短期推售，由於伙數達1,335伙，涵蓋一房至四房戶型，且位處火炭站出入口旁，過去半年一直備受市場關注，憧憬其定價會「有驚喜」。

然而，新界區尚有另一個逾千伙的大盤，為九建的將軍澳白角路1號項目，尚未命名，提供多達1,556伙，若然第四季推出，將成為伙數最多的新盤，目前仍在待批預售。此外，長實（1113）旗下洪水橋#LYOS 涉及341伙，待批預售中，料為集團下一個推出的新盤。

10月頭炮盤上水尚宜 周四開價

而要數到第四季的頭炮盤，料為大鴻輝旗下的上水尚宜，只有30伙，上周已「搶閘」公布樓書，最細面積單位僅138平方呎，細絕新界北區，據知下周四（30日）將公布價單及開放示範單位。

啟德THE HENLEY 合共有三期，現尚餘第2期未推出。

至於九龍區方面，會德豐地產藍田KOKO RESERVE（82伙）及啟德沐泰街10號1及2期（492、559伙）均有機會第四季登場，正待批預售；恒地（0016）啟德THE HENLEY II 涉301伙，已經獲批預售；同屬恒地的旺角深旺道及紅磡機利士南路項目，各提供616及330伙，因屬舊契，故可隨時推出。

港島方面，除上述新地項目外，龍光地產及合景泰富的鴨脷洲利南道項目，屬臨海地皮，當年地價曾刷下本港新高，項目經已批出預售，涉及295伙可隨時推售，惟發展商暫未公布部署。