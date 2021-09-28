市建局土瓜灣鴻福街項目收21份意向　佳兆業、碧桂園等內房有份

市建局土瓜灣鴻福街／銀漢街項目今日（28日）中午截收意向，據現場所見，截至中午12時，接獲21份意向書，遞交意向書的財團包括新世界（0017）、中海外（0688）、南豐、華懋、遠東發展（0035）、英皇國際（0163）、旭輝控股（0884）、爪哇控股（0251）等。內房方面，則有招商局置地(0978) 、佳兆業（1638）、碧桂園（2007）。

此外，新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、路勁基建（1098）也有就項目遞交發展意向。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，集團過去有與市建局合作的經驗，預計傾向以獨資形式入標。對於差估署今日公布的樓價指數輕微按月回落，他認為，市民對住屋有剛性需求，今日截標的土瓜灣項目鄰近港鐵站，不擔心項目未來的發展。

該項目提供約750伙，市場預計每呎樓面地價約1.1萬至1.35萬元，估值介乎約48億至60億元。鴻福街／銀漢街項目的地盤面積約4.9萬平方呎，總樓面達44.2萬平方呎，提供約750伙住宅及7.4萬平方呎商業樓面。市建局在2016年6月展開收購，為重建項目中規模較大一個。

據文件，成功取得鴻福街項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。