廖偉麟1.43億低市價一成買九龍灣甲廈　博通關反彈三成

市場憧憬通關在即，近年多次投資買賣港島區商廈物業的正八集團，最新「轉戰」九龍灣低水甲廈，斥資約1.43億元買入企業廣場3期全海景全層樓面，是次成交呎價僅約8,900元，較市價低逾一成。該集團主席廖偉麟回覆指，預計在通關後商業物業將會出現反彈，看好寫字樓租售價最多可由低位反彈三成。

市場消息透露，上述成交個案為企業廣場3期28樓全層，面積約16,100平方呎，新近以約1.43億元交吉沽出，成交呎價約8,900元。物業新買家為正八集團主席廖偉麟。

據代理消息，上述全層樓面在2019年中，意向呎價曾高達2萬元，及後寫字樓市場走下坡，業主多次降價至1.8萬、1.6萬元，惟一直未獲承接。直至今年9月份更大幅劈價至意向呎價9,000元，最終才獲正八集團承接。

料斥2000萬裝修 明年部署拆售

廖偉麟回覆《香港01》確認上述成交個案，他表示，過去主打投資在港島區的甲級商廈，甚少買入東九龍商廈物業，不過見呎價已較高位大幅回落，加上市場憧憬通關，故斥資約1.43億元買入該全層單位。他又指，雖然是次成功以低價入市，但不打算即時提價重新放售「短炒」，預計將斥資約2,000萬元裝修該全層單位，完成裝修後，明年有機會拆細推售。

對於商廈市場後市，他認為不少內地企業正部署來港擴充，估計落實通關後，寫字樓市場將會走出低潮，售價及租金由低位反彈兩成至三成。

高層呎價曾見1.6萬 終貶值四成

翻查資料，數年前寫字樓交投熾熱，成交價屢創新高，當時企業廣場3期也錄多宗矚目成交個案，如該廈41樓、43樓、45樓、47樓及49樓全層，合共6層樓面，在2017年獲內房福晟國際（0627）以高達約13.3億元承接，該批樓面面積約72,800平方呎，當時呎價約1.67萬元。

不過在今年3月份，上述6層全層樓面以蝕讓價約7.9億元沽出，成交呎價「大插水」至約10,852元，較4年前購入價大幅貶值約40%。

內房福晟停牌 傳7.9億沽企業廣場多層樓面 三年勁蝕5.4億