差估署：8月樓價指數回落0.15%至397.1點　終止七個月升勢

香港樓價輕微回落，據差估署最新公布數據，8月份樓價指數為397.1點，終止連續七個月升勢，較7月份397.7點，按月回落0.15%。

在數據修訂下，7月份私人住宅售價指數向上調整至397.7點，比2019年5月份的高位396.9，高出0.2%，意味樓價指數在7月份已經破頂，而8月數字雖有回落，但仍較歷史高位高約0.05%，即7、8月份的私樓樓價指數均已破頂。

若與去年12月份指數379.9相比，年內累計仍錄4.53%升幅。至於中小型單位住宅的樓價指數，8月份為399.7點，按月跌0.2%；大型單位住宅樓價指數則報332點，按月升1.19%。

若以五類單位面積劃分，則出現三升兩跌的情況。當中E類（1,722平方呎或以上）單位升幅最大，8月份報329點，按月升1.83%；而D類（1,076至1,721平方呎）及A類（431平方呎以下）單位則分別報441.9點及332.9點，按月分別上升1%及0.61%。

另外，C類（753至1,076平方呎）及B類（431至752平方呎） 單位則分別下跌1.95%及0.49%，8月份分別報342點及383.4點。

至於租金方面，持續攀升，租金指數連升六個月，最新報182.2，按月升1.56%，升幅較7月份加快1.29個百分點。