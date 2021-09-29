發展局：今年首三季度私樓供應1.4萬伙　超出全年目標

發展局今日公布新一季（10月至12月）賣地計劃。局長黃偉綸指出，新一季將推出兩幅住宅用地，提供210伙，分別位於大埔公路大埔滘段，以及淺水灣南灣道。另連同其他土地來源，下季度住宅總供應達7,110伙，屬近年季度新高。

下季未有港鐵供應 重建項目達6150伙

一鐵一局方面，港鐵（0066）沒有項目推出；而市建局則有土瓜灣鴻福街／銀漢街項目，提供750伙。另外，下季將有12個私人發展及重建補地價項目，提供6,150伙。即新一季總供應將有7,110伙，近年新高水平。另外，下季度提供一塊位於粉嶺安居街的工業地，未有提供商業地。

連同首兩季提供的7,320伙，本財年第一至三季度（4月至12月）住宅供應達14,430伙，高於全年目標1.29萬伙10%。明年第四季度（1月至3月）會再有新地皮，包括一鐵一局項目等，預計整個財政年供應量達1.7萬伙，高於全年目標30%。

至於中環新海濱3號（民耀街）商業地，將於11月 中公布招標結果。黃偉綸又指，不評論近日就《施政報告》傳出的房屋及土地措施。