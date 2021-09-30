8月私樓轉手獲利比率96.7%　逾五年新低　日出康城賺幅最少

市場利好利淡因素參半，私樓轉手獲利比率及賺幅，維持相對低位窄幅上落。綜合土地註冊處及利嘉閣地產資料，2021年8月全港3,491宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共3,376宗，佔比達96.7%，回升一個月後再次下跌，創自2016年5月以來逾五年新低。

至於每宗私樓轉手平均賺幅亦下跌，按月少2.8個百分點，報69.6%，連跌兩個月，創近八個月新低，亦為期內首度跌破70%。若以地區及屋苑劃分，日出康城二手成交賺幅最低，平均每宗只賺約44.7%，估計與入伙及持貨年期短有關。

按物業區域劃分，新界區表現最理想，以97.2%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌0.9個百分點；港島區持平大市，報96.7%，並按月升1.5個百分點；至於九龍區則跑輸大市，僅錄得95.6%，按月跌1.9個百分點。

將軍澳日出康城。（林振華攝）

8月份二手虧損個案錄100宗

按物業轉售價格分析，樓價介乎601萬至800萬元的中細價樓組別，獲利比率表現最好，錄得98.0%，惟按月跌0.9個百分點，涉及宗數948宗；此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達97.4%，按月少1.1個百分點，成獲利比率次高。

數據顯示，今年8月每宗私樓轉手個案平均賺幅為69.6%，走勢連月回落，按月再跌2.8個百分點。8月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為41.7%，按月持平，共錄1,456宗；至於帳面錄得虧損者有100宗，佔比按月增至2.9%，而平手的個案有15宗，佔比0.4%，按月無升跌。

維景灣畔二手平均賺幅最高

另一方面，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有6個達到百分百獲利，每宗平均賺幅則介乎最少的44.7%至最多的154.6%不等。當中，將軍澳維景灣畔成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達近1.55倍。至於上月榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約44.7%，其次為愉景灣的60.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，8月下旬至9月上旬新盤銷情理想，帶動整體樓市氣氛，二手市場出現「盤少價硬」情況；惟同時，內地就不同行業進行整改調控，拖累股市拾級而下，亦令樓市表現審慎，故市場交投屢有同時出現新高價及蝕讓的現象。

綜合上述市況預測，他估計，9月份二手私樓轉售獲利料維持在約97%的水平窄幅徘徊；至於平均每宗賺幅亦料處於七成左右橫行。