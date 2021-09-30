淺水灣南灣道豪宅地每呎地價料7.5萬　挑戰山頂文輝道地王

新一季（10月至12月）賣地計劃將推出兩幅住宅用地，雖然兩地皮僅提供210伙，但位於淺水灣南灣道的住宅地皮卻不容忽視，有市場人士預計該豪宅地皮每呎樓面地價最高可達7.5萬元，有機會成為香港歷來呎價最貴的住宅地，此呎價水平較山頂文輝道9及11號地王的地價5萬元，更高出五成。

新一季推出的淺水灣南灣道豪宅地皮，地盤面積約21,097平方呎，可建樓面約18,988平方呎。綜合市場資訊，該豪宅地每呎樓面地價預計介乎5萬至7.5萬元，即估值介乎約9.5億至14.24億元。

傳統豪宅地段 料建三至四幢洋房

中原地產測量師張競達表示，該幅住宅地皮位於供應極少的傳統豪宅地段，規模不大，料可建三至四幢洋房。另由於地皮位置靠山，所涉及的地盤平整成本會較高，預計每呎樓面地價約7萬元。

翻查資料，目前全港樓面地價最貴的地皮為山頂文輝道第9及11號住宅用地，在今年2月份由以九倉夥拍中渝置地（1224）主席張松橋、「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻、以及劉鑾雄胞弟、利福國際（1212）主席劉鑾鴻的合組財團奪得，該幅地皮每呎樓面地價為50,010元。

大埔滘地估值上限17.63億

至於大埔大埔公路－大埔滘段住宅地皮，地盤面積約150,696平方呎，總樓面約226,044平方呎。普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑預計，上述地皮每呎樓面地價約5,000元，屬市場下限，估值約11.3億元。

不過也有測量師認為，大埔滘段住宅地鄰近以低密度住宅豪宅，附近環境清靜，加上地塊規模不大，料每呎樓面地價可高達約7,800元，估值最高達17.63億元。

工業項目方面，新一季賣地計劃僅提供一幅用地，位於粉嶺安居街，地盤面積約17,566平方呎，可建樓面面積約87,780平方呎，估值介乎約3億至3.7億元，每呎樓面地價約3,500至4,200元。