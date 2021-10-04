名日．九肚山連錄兩宗撻大訂　本周五再賣55伙　推最高85%按揭

踏入10月第一個工作天，一手市場即錄兩宗撻大訂個案，同樣來自長實（1113）旗沙田九肚新盤名日．九肚山，包括一幢洋房10號及一伙分層戶。

兩撻訂貨本周五重推

據成交紀冊顯示，項目的洋房10號，實用面積905平方呎、連427平方呎花園及376平方呎天台，於2020年11月以2,896萬元招標售出，呎價約3.2萬元，買家採建築期成交。不過，單位於今天（4日）記錄為終止交易，料買家「撻大訂」離場，料遭發展商沒收11%訂金，即損失約318.56萬元。

另外，項目第2座21樓E室同日亦遭撻大訂，單位實用面積505平方呎，兩房間隔，於2020年10月以885.8萬元成交，呎價約1.7萬元。買家現終止交易，料遭發展商沒收8%訂金，涉及約70.8萬元。就上述兩宗個案，發展商合共殺訂逾389.4萬元。

發展商今日公布新銷售安排，定於本周五（8日）推售19個分層單位，包括上述2座21樓E室，以先到先得形式發售；另推36個單位即日起招標，包括上述洋房10號。

長實董事黃思聰（右）表示，首推9伙第1座前排最高三層的四房海景大戶，招標發售。

推最高85%按揭 三年免息免供

長實董事黃思聰今日表示，近日一手市場聚焦沙田區，故決定首度推出9伙位於第1座前排最高三層的四房向海大戶，以招標形式發售，當中3伙頂樓連天台特色戶的景觀較第2座更佳更遼闊。該9伙買家可以250萬元優先認購一個住客車位。

長實又推出全新「置長1306 即供付款計劃」，周五（8日）起如買家選用該付款計劃，可選擇最高達成交金額85%之第一按。第一按揭年期為三年，期間買家可免息免供，亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試 。

名日．九肚山截至昨日（3日）共售出151伙，套現逾21億元。

↓名日．九肚山示範單位↓