新地郭炳江千金逾5億買淺水灣洋房　傳賣家為神秘富豪景百孚

超級豪宅市場錄得矚目成交。新鴻基地產（0016）前聯席主席郭炳江的女兒郭曉姸，上月以首置名義斥資5.05億元買入淺水灣香島道33號一幢洋房，成交呎價逼近11萬元。至於洋房的賣家傳是曾與劉嘉玲傳緋聞、近年陷財困的神秘富豪景百孚。

洋房設2600呎花園 早前叫價6億

據土地註冊處資料，上述成交為淺水灣香島道33號單號洋房，在9月9日以5.05億元易手，新買家為郭曉姸（KWOK HEW YIN NOELLE）。郭曉姸為新地前聯席主席郭炳江的大女兒。郭炳江育有兩女一子，外界較為熟悉是其大女兒郭曉姸及兒子郭基煇，另一女兒郭曉芝則極少露臉。

上述洋房實用面積4,597平方呎，連有約2,600平方呎的花園，以成交價5.05億元計算，成交呎價高達109,854元。據知，洋房早前曾叫價6億元。是次入市郭曉姸支付2,146.25萬元作為稅款，佔樓價4.25%，即以首置名義入市。

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2011年3億購入 傳賣家為神秘山東富豪景百孚

上址原業主為Linkful Shares Limited，非在港註冊公司。公司在2011年12月斥資3億元買入上述洋房，持有物業近十年，現沽貨帳面升值2.05億元或68%。據市場消息指，上述物業其實由來自山東的富豪景百孚持有。

資料顯示，景百孚於九十年代從事IT經銷商生意，隨後涉足內地房地產市場。直至2010年景百孚轉戰香港，先後入主三家香港殼股上市公司，包括企展控股（1808）、嘉年華國際（0996）、仁天科技控股（0885）。景百孚2015年曾位列福布斯華人富豪榜第165名，2016年胡潤房地產富豪榜排第38名，身價曾達115億元人民幣。

曾與劉嘉玲傳緋聞 2018年陷財困

不過2018年金融環境突變，不少資本玩家「爆煲」，景百孚亦陷債務危機，其持有的上市公司股價大幅插水，其中嘉年華國際更被債權人申請清盤。近兩年他轉趨低調，有業內人士更指他近乎消聲匿跡。此外，景百孚過去曾與知名影星劉嘉玲傳出緋聞。

翻查資料，淺水灣香島道33號由新世界（0017）發展，於2004年入伙，僅提供10座洋房物業，實用面積由4,597至5,578平方呎。過去甚少錄得成交，對上一宗已追溯至2017年，屋苑另一幢實用面積4,720平方呎的單號洋房，當時以4.8億元易手，呎價101,695元。