新地郭炳江千金5億買淺水灣洋房　呎價逼近11萬

超級豪宅市場錄得矚目成交個案。新鴻基地產（0016）前聯席主席郭炳江的女兒郭曉姸，上月斥資5.05億元買入淺水灣香島道33號一幢洋房，成交呎價逼近11萬元。

洋房設2600呎花園 早前叫價6億

據土地註冊處資料，上述成交為淺水灣香島道33號單號洋房，在9月9日以5.05億元易手，新買家為郭曉姸（KWOK HEW YIN NOELLE）。郭曉姸為新地前聯席主席郭炳江的大女兒。

上述洋房實用面積4,597平方呎，連有約2,600平方呎的花園，以成交價5.05億元計算，成交呎價高達109,854元。據知，洋房早前曾叫價6億元。是次入市郭曉姸支付2,146.25萬元作為稅款，佔樓價4.25%，即以首置名義入市。

+ 2

2011年3億購入 十年帳賺逾2億

上址原業主為Linkful Shares Limited，非在港註冊公司。公司在2011年12月斥資3億元買入上述洋房，持有物業近十年，現沽貨帳面升值2.05億元或68%。

翻查資料，淺水灣香島道33號由新世界（0017）發展，於2004年入伙，僅提供10座洋房物業，實用面積由4,597至5,578平方呎。過去甚少錄得成交，對上一宗已追溯至2017年，屋苑另一幢實用面積4,720平方呎的單號洋房，當時以4.8億元易手，呎價101,695元。