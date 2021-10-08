星凱．堤岸夥中原推低息按揭　楊聰永：恒生、工銀亞洲已確認承按

中洲置業旗下星凱．堤岸至今累收10,000票，以首張價單推出268伙計算，超額應購約36倍。中洲置業營銷策劃總監楊聰永，項目廣納不同客源，據收票數據，新界區客佔55%、九龍客佔30%、港島客佔15%。他續指，預計未來一至兩天加推第2號價單，暫定價原價加推，惟由第3張價單起，每張價單將有2%至3%加幅。

火炭新盤星凱．堤岸屬內房中洲置業在港首個項目，經歷上月桂洪旗下曼翹被拒批樓花按揭後，市場關注星凱．堤岸能否於銀行承造按揭。

楊聰永表示，發展商方面一直就按揭事宜與銀行溝通，暫時已有多間銀行確認可承造星凱．堤岸按揭貸款，當中包括恒生銀行及工商銀行（亞洲）等，至於其他銀行正在走程序。他又指出，項目工程進度良好，將於下月拆棚，買家不必擔心。

不過，《香港01》記者今早致電恒生銀行及中國銀行查詢，客戶服務職員均指暫未有星凱．堤岸按揭之消息。

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中洲夥中原按揭推低息H按

發展商今天亦夥拍中原按揭推出「星凱‧堤岸」星級低息按揭優惠，買家經中原按揭轉介承造低息按揭，息率將為銀行同業拆息（H息）加1.3%，並可享約1.4%現金回贈。中原按揭董事總經理王美鳳指，H息最新報0.06%，以此為例即買家可以低至1.36%息率承造按揭。她又指，按揭將由本地銀行提供，惟現不便透露銀行詳細資料。

陳永傑：內房樓在港未曾出問題 買家毋須過於憂慮

近日恆大風波不絕，影響個別買家對內房信心，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示不必憂慮。他指出，香港新盤從未發生事端，而恆大至今亦未有任何項目出現實質問題，經中原購入恒大．珺瓏灣2期之買家近日陸續收樓，未見有問題。恆大在港問題只涉及代理佣金，但我預計未來都會收到。他強調，香港樓盤均受樓花政策監管，買家毋須過於憂慮。