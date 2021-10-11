培新集團12.39億購大坑道全幢舊樓　擬重建低密度豪宅

主打舊樓併購重建項目的老牌發展商培新集團，新近斥資約12.39億元買入跑馬地大坑道341至343號住宅項目雅居，並計劃重建發展為低密度住宅。

先繳三成辣招稅 重建後申請退稅

據土地註冊處資料，大坑道341至343號住宅項目雅居，全幢於9月13日以逾12.399億元沽出，新買家為培新集團相關公司。以上述項目總樓面面積約1.8萬平方呎計，成交呎價高達6.9萬元。

培新集團總監吳美綺回覆《香港01》確認上述買賣，她指，上址將計劃重建為低密度豪宅，目前正處於前期設計階段，暫時未有詳細方案。她又表示，是次以公司名義買入物業，故需要先付高達樓價30%的辣招稅款、即涉約3.72億元。不過由於項目將會重建，意味未來可向稅局申請退回大部分稅款，涉及樓價的25.75%。

翻查資料，大坑道341至343號雅居，由老牌家族於五、六十年代購入並持有收租多年，至今仍屬單一業權。地下至三樓每層提供兩伙，合共8伙，單位面積約2,024至2,077平方呎。

降低強拍門檻屬無可厚非

對於新一份《施政報告》提出研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建，吳美綺表示，為增加供應而降低強拍門檻是無可厚非。她指，政府可透過發展新界地區創造大量供應，不過市區供應卻相當倚賴市建局及私人發展商，認為放寬強拍門檻對市場有正面作用。