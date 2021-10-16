星凱．堤岸今首輪開售536伙　早上已沽約百伙｜持續更新

中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸今日（16日）展開首輪銷售，推出首3張價單全數536伙。今日先開賣指定374伙單位，早上先進行S組內部認購及A1組大手組別揀樓，其中A1組買家須認購最少2伙單位，其中1伙必須為3房單位。



中洲置業營銷策劃總監楊聰永（右）表示，加推相信有5-10%加價空間。

【14：00】早上暫沽100伙 料加推有5%-10%提價空間

中洲置業營銷策劃總監楊聰永交代銷情，早上揀樓有秩序及流暢，暫時沽出約100伙，以高層、內園景單位為主，將視乎明日B組銷情決定是否加推。若加推相信有5-10%加價空間，有今年內推出全盤八成單位，餘下兩成單位則視乎情況決定會否留作長線收租。

楊聰永又指，沙田區特別是火炭在近十多年沒有新供應，累積購買力驚人，故市場反應屬預期之內。

【12：00】傳大手客掃4伙

S組完成揀樓後，進入大手客A1時段，據報該組暫售8伙，當中有一組大手客掃入4間。

【10：45】S組暫沽18伙

據市場消息指，屬於內部認購的S組已完成揀樓，暫錄18宗成交，並開始由A1大手組別揀樓。

【一房連裝修示範單位】

+ 1

星凱．堤岸今日發售536伙，涉及該盤的1號、2號及3號價單。該盤於本月5日公布首張價單提供268伙，折實平均呎價18,888元，折實售價617.4萬至2,039.4萬元，最平單位為1座6樓F室，屬於面積331平方呎的一房單位。

隨後該樓盤收票理想，於10日及12日兩度加推新價單，分別涉134伙，合共提供268伙。其中2號價單折實平均呎價19,678元，折實售價介乎638.8萬至2,352.8萬元；而3號價單折實平均呎價為20,267元，折實售價由692.5萬至2,337萬元。

全盤提供1335伙 關鍵日期為2023年3月

星凱・堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶，戶戶面積逾千呎。項目預計關鍵日期為2023年3月。

【三房連裝修示範單位】