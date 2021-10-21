甘比沽山頂歌賦山里洋房　呎價達14萬　料套6億元

「大劉」劉鑾雄與妻子「甘比」陳凱韻，早前盡沽恒大（3333）股票，又提出私有化華置（0127）。最新有消息指，甘比將以6億元放售「大劉」贈予的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，每呎叫價高達14萬元，較13年前的買入價高出超過2倍。

消息指，山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋近日在市場以約6億元放售，洋房實用面積4,299平方呎，連5,314方呎花園連泳池，另設約1,717平方呎天台。實用呎價高達14萬元，媲美亞洲樓王Mount Nicholson洋房最高呎價15.2萬元。

據資料顯示，原業主於2009年以1.8億元買入，並透過海外註冊公司名義持有。但根據按揭文件顯示，單位去年曾向UBS AG申請按揭，並由「甘比」陳凱韻簽署，料劉鑾雄家族為單位的真正業主。

華人置業月初獲大股東劉鑾雄家族提出私有化，每股作價4元。由於大股東劉鑾雄家族已持華置14.99億股或74.99%，換言之大股東只須斥資約19.07億元，便可以將整間華置歸於旗下。

而是次「大劉」家族在市場放售山頂歌賦山里洋房，套現或助私有化方案提供更多「彈藥」。

劉鳴煒上月沽中半山豪宅 套7,300萬

至於「大劉」兒子劉鳴煒亦於9月沽出中半山豪宅帝景園高層戶，作價7,300萬元，持貨17年，物業升值兩倍。

單位為帝景園5座高層戶，實用面積約1,530平方呎，採三房間隔，上月推出市場放售，叫價約7,600萬元，新近以約7,300萬元易手，呎價約47,712元。