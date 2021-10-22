九龍塘廣播道豪宅地收16份標書　長實、華懋競投

前身為香港電台教育電視中心的九龍塘廣播道79號住宅地皮，今日（22日）中午截標，截至11時半，暫接獲12份標書，入標財團包括建灝地產、英皇國際（0163）、長實集團（1113）、華懋、遠東發展（0035）、佳明集團（1271）、信置（0083）、麗新發展（0488）、嘉華國際（0173），而富豪（0078）夥拍百利保（0617）遞交標書等。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，該地皮位於傳統豪宅區及名校區，若中標將興建面積約800至1,200平方呎的精品豪宅。對於地皮鄰近龍翔道或出現噪音問題，他則表示，地皮享開揚景觀，看好地皮發展潛力。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇則指出，地皮位於九龍塘豪宅區，地皮規模不大，又料噪音可透過技術處理。

提供80伙 估值7.8億至15.7億

上述地皮地盤面積約23,864平方呎，最高可建樓面面積約71,593平方呎，料可提供80伙住宅單位。市場人士預計，該地皮將興建豪宅單位，估值約10.7億至15.7億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2.2萬元。該廣播道住宅項目原為香港電台教育電視中心。去年5月份港台接獲教育局通知，同年9月份收回大樓，當時估計有約90多港台員工受影響。

廣播道港台教育電視中心舊址去年9月被收回 新財年推賣建豪宅

普縉估每呎地價2.15萬

普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑表示，上述廣播道79號住宅地雖然毗鄰龍翔道，料受噪音影響，但考慮到地皮處於傳統九龍豪宅區，而且總投資額不大，區內對上一幅政府供應已為2018年1月由九倉投得、位於龍翔道與獅子山隧道公路交界的住宅用地，故他預料入標反應踴躍。李雋傑對上述用地估值為約15億元，每平方呎樓面地價為21,500元。