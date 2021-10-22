將軍澳海茵莊園開價首批312伙　開放式戶入場費388.8萬

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園公布首張價單，提供312伙，實用面積203至428平方呎，最平的開放式戶，折實入場費約388.8萬元。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳形容是次開價是「莊園好價勢」。

入場單位為第1座3樓B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔，折實售價388.8萬元，呎價19,153元。

一房入場費551萬

至於最平的一房戶為第2座2樓D2室，實用面積280平方呎，折實售價551萬元，呎價19,679元；而兩房入場單位則為第1座3樓B8室，實用面積428平方呎，折實售價812萬元，呎價18,972元。

樓花期不足一年

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由兩座組成，合共提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至三房戶。主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積183平方呎起，預計關鍵日期為2022年8月31日，樓花期不足一年。