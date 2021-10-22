將軍澳海茵莊園首批312伙　開放式戶折實售388.8萬起

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園公布首張價單，提供312伙，折實平均呎價20,921元。首批最平的開放式戶，折實入場費約388.8萬元。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳形容是次開價是「莊園好價勢」。

首張價單提供312伙，實用面積203至428平方呎，當中開放式戶佔30伙，一房佔244伙，而兩房連儲物室則佔38伙，價單位售價400.8萬至914.5萬元，呎價19,558至23,749元，扣除最高3%的優惠後，折實售價388.8萬至887.1萬元，折實呎價18,972元至23,035元。

首批入場單位為第1座3樓B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔，折實售價388.8萬元，呎價19,153元。

一房入場費551萬

至於最平的一房戶為第2座2樓D2室，實用面積280平方呎，折實售價551萬元，呎價19,679元；而兩房入場單位則為第1座3樓B8室，實用面積428平方呎，折實售價812萬元，呎價18,972元。

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明日開放示範單位 同步收票

九建陳淑芳形容是次開價是「莊園好價勢」，希望是次單位能讓年輕人輕鬆置業上車，改善生活品質。她表示項目比同區二手單位呎價略低，被問及會否加價，她指第二批單位的會視乎市場反應，但亦有加價空間。陳淑芳又指項目單位價錢相宜，因此發展商沒有提供按揭，另就現時的低息經濟環境估計，今年樓價會上升不少於5%。

至於九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏則指出，該盤於一周內收到逾萬個查詢，今天（22日）將開放全部四個示範單位予地產代理參觀，明日（23日）會正式開放予公眾，並同時開始收票。

同區半新盤呎價約2萬

參考近月日出康城二手屋苑平均實用呎價，區內近年入伙的屋苑晉海、MALIBU、LP6，近月成交呎價介乎1.96萬至2.14萬元；而較早期入伙的首都、領都、領峯、領凱等，二手呎價約1.23萬至1.46萬元。至於較遠離日出康城港鐵站的峻瀅，近月成交呎價約1.38萬元。

項目今日開放4個示範單位予傳媒參觀。

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樓花期不足一年

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由兩座組成，合共提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至三房戶。主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積183平方呎起，預計關鍵日期為2022年8月31日，樓花期不足一年。