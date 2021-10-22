CCL報186.51點連跌四周累挫2.1%　分析料很快找到支持

中原城市領先指數CCL最新報186.51點，按周跌0.34%，指數連跌四周，累積跌幅2.1%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價破頂後窄幅回軟，料CCL回軟後很快找到支持，並於高位反覆徘徊。而美國宣佈快將縮減買債後，CCL四大整體指數結束10周於歷史高位爭持，齊回軟兩周。

新界兩區樓價齊升

該行又指出，施政報告前已廣泛流傳北部都會區的利好消息，本周新界兩區樓價齊升。新界西CCL_Mass報177.67點，按周升1.17%，連升2周共2.27%，繼續高位企穩。新界東CCL_Mass報201.06點，按周升0.28%，企穩200點水平。

港九市區樓價回軟。港島CCL_Mass報188.05點，按周跌1.95%，連跌2周共5.19%。九龍CCL_Mass報183.27點，按周跌0.86%，連跌6周共3.51%。港九兩區未有受惠於北部都會區利好消息，又明顯受制於美國縮減買債的利淡消息。