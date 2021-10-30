將軍澳海茵莊園暫售約204伙　代理︰屬剛性需求盤 用家入市居多

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園，今日（30日）發售438伙，最低折實售388.8萬元起，截收票約6,000票。今日銷售分A、B兩組，A組大手客時段，即有意購買最少兩個、但不多於3個指明住宅單位；至於B組為一般「散客」、即有意購買最少一伙。

現場所見，早上十時許已經開始有準買家陸續抵達售樓處報到及訓於等候區等候，當中亦不乏家庭客及年輕客。由於等候人數眾多，發展商亦有在等候區設有要求準買家登記健康申報表及保持1.5米社交距離的指示牌。

市場消息指，截至中午1時許，海茵莊園暫售約40伙。

【17：40更新】

據市場消息，截至下午5時項目暫售204伙，佔可銷售約46.6%，剩餘234個單位可供選購

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中原：樓盤屬剛性需求盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今次海茵莊園屬一個剛性需求盤，所以大多數有意入市的都是用家為主，投資者佔比佔不多，並預計，今次開售的468間應該可以全數沽清。

他又指，若然樓盤加推，若發展商加價2至3%亦是買家可承受範圍內，形容是今次開售屬貼用家市況開價。

陳永傑補充，自施政報告後，樓市氣氛趨正面，一二手交投同步加快，若本周六日一手成交量達500宗，即可破銷監網去年全年一手成交紀錄，估計本月一手成交量可達1,800宗。二手成交方面，雖然CCL連跌5周，但跌幅輕微，屬高位整固，相信後市會穩步回升。

陳永傑指，若然樓盤加推，若發展商加價2-3%亦是買家可承受範圍內。﹙黃寶瑩攝﹚

美聯︰預計加價2-3%亦有承接力

美聯物業行政總裁布少明亦表示美聯AB 組客戶出席率約8成，用家比例高達8成，其餘兩成則為投資者。他又指，樓盤亦力加推，預計加價2-3%亦有承接力。

布少明稱，美聯有買家擬「連購2伙」，購入2伙1房單位，涉資額約1,300萬元，料購入作投資用途。事實上，日出康城發展規模龐大，不少客戶睇好該區前景，加上項目入場門檻低，故獲市場熱捧。值得注意的是，項目年輕客戶比例高，佔比近8成，料當中約半數「有父龫」。

布少明表示，今次買家出席率高，預計該盤亦是以用家為主。﹙黃寶瑩攝﹚

今日發售的438伙，分佈於第一及二座的標準樓層，單位面積203至428平方呎，其中67伙為開放式、319伙為一房、52伙為兩房連儲物室。價單定價介乎400.8萬至948.7萬元，價單呎價19,558至25,066元，而折實售價由388.8萬至920.2萬元，折實呎價18,972至24,315元。