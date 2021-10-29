牛池灣聖約瑟安老院96億補地價　呎價4464元　建摩天大樓5000伙

九龍建業（0034）公布，與政府達成補地價協議，旗下牛池灣清水灣道35號（聖約瑟安老院舊址）以96.58億元完成補地價程序，每方呎樓面補價約4,464元。是次為新地（0016）2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時也是歷來最大額的市區補地價項目。

可建總樓面216萬呎 住宅佔近七成

上述項目完成補地價後，重批地段為新九龍內地段第6458號，總地盤面積約240,827平方呎，最高可建樓面約2,163,335平方呎，以補地價金額計算，每方呎樓面補價約4,464元。項目住宅樓面最多可建1,476,848平方呎，而商業部分則最多建686,487平方呎。

九龍建業指出，該地段預期將發展為一個集零售購物中心及5幢住宅大樓於一身之發展項目。隨著重批地段的發展，預計將為公司之物業組合帶來協同效應，提升其收入收益，並為公司股東帶來長期回報。該公司之發展土地儲備及基礎亦因此得以進一步擴大及加強。

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摩天大樓高逾226米 料全區最高

事實上，九龍建業在今年1月份，已就上址向城規會申請發展5幢樓高58層至59層的商住大廈，提供5,005伙，平均每伙約361平方呎。而項目基座將設有4層樓面用作零售及會所，另再設3層地庫作停車場。該5幢商住大廈建築物高度達主水平基準上224.55米至226.55米，猶如摩天大樓，料為全區最高的建築物。

範圍內有三座2級歷史建築

此外，值得留意，上述申請方案地點前身為聖約瑟安老院，在1920年代由法國慈善機構安貧小姊妹會建立。在申請地點內的三座2級歷史建築為昔日聖約瑟安老院的別墅、門樓及宿舍A，並於2010年獲得評級。擬議方案的設計旨在透過階梯式綜合建築物的半月型設計以及與公眾休憩用地的融合，使三座歷史建築成為發展的核心，以供所有人享用和欣賞。