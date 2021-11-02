Wetland Seasons Bay 2期首批98伙　折實均價1.47萬　入場424萬起

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第二期公布首張價單，新地副董事總經理雷霆表示，首批提供98伙，折實平均呎價14,708元，折實入場424萬元起。雷霆指，第二期定價與第一期比較，屬原價推售，認為定價是「延續盛況」。項目將於本周四開放示範單位予公眾參觀，同步收票。

首批98伙包括開放式至四房戶型，實用面積245至795平方呎，扣除最高17.5%優惠後，折實售價約423.8萬至1,240萬元，折實呎價13,038元至17,841元。其中，入場單位為1B座2樓C室，屬開放式戶型，實用面積267平方呎，扣除17.5%折扣優惠後，折實售價423萬元，折實呎價15,843元。

三房折實入場710餘萬

而兩房的入場單位為1A座1樓B6室，面積413平方呎，折實售558.8萬元，折實呎價13,530元。至於三房入場單位為1A座1樓A5室，面積512平方呎，折實售713.8萬元起，折實呎價13,941元。

雷霆又指，項目第一期已累售逾1,100伙，市場有不少向隅客，是次原價推售第二期，預計未來有加價空間。他又表示，今年新盤表現理想，交投量至今已達逾1.4萬伙， 預計全年可超過1.5萬伙，個人看好明年樓市，未來一年有不少新盤是中小戶型，料明年全年新盤成交量可進一步升至1.8萬伙，他又估計明年樓價可升5%至10%。

【Wetland Seasons Bay 2期交樓標準示範單位】

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Wetland Seasons Bay第二期，由兩座樓高9至10層的低密度住宅大樓，以及8幢分層別墅組成，共涉及388伙。樓盤預計關鍵日期為2022年6月底。

屋苑面積最細的單位為第1B座1樓C1室，實用面積245平方呎，細絕天水圍私樓，單位另設76平方呎平台；而最大的單位為別墅RV1地下A室，實用面積1,158平方呎，設906平方呎花園。

【Wetland Seasons Bay 2期樓書資料】