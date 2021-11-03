將軍澳海茵莊園擬周末次輪賣312伙　名師設計2萬呎綠化園林

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園首輪銷售理想，沽出約8成單位，套現逾21億元，發展商預計最快在本周末進行次輪銷售，提供不少於312伙。

該公司（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，該盤快將上載第2號銷售安排，次輪會推出不少於312伙，料最快本周末進行次輪銷售。次輪銷售將不分設A、B組，每位買家最多購買2伙單位。項目現時收票逾4,000多張，預計本周四晚截票。

首輪銷情理想，該公司（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，海茵莊園至今售出約8成單位，由於首輪推出的67伙開放式單位極速沽清，一房單位賣出近8成，發展商已在上周日已加推第3號價單，並增加開放式及一房單位數量。

首輪半數買家為區內客

他又指出，首輪銷售沽出的單位，半數買家為區內客，其餘分別來自港島、九龍及其他新界地區，整體約七成屬年輕買家，部分由父母陪同置業，另外三成買家屬投資者。

綠化園林佔地2萬呎 名設計師負責

發展日昨日（2日）向傳媒介紹海茵莊園會所Manor Garden園林設施，項目由著名園林設計師Yow Ko負責，綠化園林佔地約2萬方呎，融入健康、環保及大自然等三大元素，為住客帶來都市中罕有的莊園度假式生活模式。

海茵莊園提供度假式概念會所The Manor及Manor Garden，會所室內面積約2萬平方呎，室外面積則約9,000平方呎。室內外共設有10多項設施，包括大型私人宴會廳、25米長園林戶外泳池、室內籃球場、羽毛球場、乒乓波場、健身室及瑜伽室等。另有綠化園林約2萬平方呎，整個會所佔地約5萬平方呎，斥資數億元興建。