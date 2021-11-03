發展局今日（3日）公布，中環新海濱三號用地（三號用地）透過以「雙信封制」方式公開招標，以508億元批予Pacific Gate Development Limited（國基發展有限公司），其母公司為恒地（0012），批租期為五十年。

政府採取「雙信封制」方式招標，以綜合考慮設計和地價因素。是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔50%。

恒地以508億元，中標中環新海濱三號用地。（政府圖片）

標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終國基發展有限公司的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分（在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分 ）。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准。有關標書的標價為508億元。

中環新海濱三號用地中標設計方案概念圖



是次招標共接獲六份標書，其中四份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求。換而言之，有兩份標書（包括中標者在內 ）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

發展局發言人表示，政府的願景是將三號用地打造成香港的嶄新地標，一個以人為本、着重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能使海濱朝氣蓬勃。