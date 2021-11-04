中原按揭： 美國循序「收水」屬巿場共識　對本港未構即時影響

美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持在0%至0.25%區間不變，亦是自去年3月16日後，連續十三次議息會議維持接近零息水平，並預計縮減買債計劃明年中結束，重申縮減買債的決定並非加息的直接訊號。

中原按揭董事總經理王美鳳指，美國「收水」未必等於即時將影響傳導至香港，本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響。

她指，回顧對上一次美國「收水」歷程，由2014年1月開始歷時九個月後，至同年10月結束停止量化寬鬆，待十四個月後（即2015年12月）才象徵式啟動加息；收水影響未有即時傳導本港。當年受「滬港通」開通等因素帶動，資金流入本港，年內本港銀行體系結餘不減反增，由2014年初約1,638億元逐步增至2015年第四季高達4,260億元，港元拆息亦維持平穩處低水平。

就市場預期，美國較大機會於明年啟動加息，王美鳳預期，即使明年美國開始加息，預料仍限於象徵式，而美國在對上一次減息周期對比港息「減突」較大幅度，減幅共達2.25厘，港P減幅僅0.125厘，故此美加息初期，料港P無需立刻跟隨上調。

料今明年本港仍處低息環境

她續指，現時拆息樓按計劃主導市場，本地按息受拆息（HIBOR）調整所影響，美國加息對港元拆息之影響視乎本地資金水平及流向變速，預期美加息初期，港元拆息在資金充裕環境下，跟隨息率上調的速度有可能較慢，由於預期美明年僅象徵性加息，料今明年本港仍處低息環境。

此外，本港銀行體系結餘由8月底約4,574億元降至現時約4,124億元水平，仍屬高度充裕水平，與樓按相關的一個月拆息稍由0.062%微調至0.068%，仍屬超低水平，市場實際按息繼續處於約1.37%十年來低水平。