洪水橋#LYOS今首輪銷售220伙　陳永傑：萬人到場勢沽清｜持續更新

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS，今日（6日）展開首輪銷售220伙，包括200伙價單單位及20伙招標單位，價單單位折實入場價由342萬元起，屬開放式戶型。而長江集團／李嘉誠基金會疫苗接種大抽獎的得獎者，今日可優先揀樓。



今早已有大批準買家到場排隊等候揀樓，人龍一度由商場延至紅磡火車站外，圍繞火車站半圈後，再伸延至行人隧道，買家反應十分踴躍。



【12：30】首輪地下花園全數沽清

據現場消息指，今輪銷售安排推出的地下花園全數沽清，B1組兩房即將開始。

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【11：57】中原陳永傑：過萬人到場 肯定即日沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，洪水橋#LYOS今天首輪銷售，認購反應超乎預期，目測人龍長達一萬人。

因項目開價有驚喜，只需300餘萬入場，此類銀碼新盤銷情已有保證，加上位於北部都會區，前景亮麗，投資自用皆宜。中原客戶今日出席情況踴躍，出席率高見八、九成，大部份是用家，包括不少年青首置上車客。今日萬人爭購200伙，首批單位肯定即日沽清。

他又預計，本周末過後，今年一手成交量已超越去年全年成交量，估計今年全年成交量可達1.8萬宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日萬人爭購200伙，首批單位肯定即日沽清。

【11：00】大抽獎得獎者優先揀樓

據悉，長實率先安排長江實業（1113）、長江和記聯同李嘉誠基金會2000萬禮券疫苗接種大抽獎之得獎者優先揀樓，並成功沽出3伙。

#LYOS位於洪水橋洪元路2號，提供9幢物業，合共341伙，當中包括5幢5層高的住宅大樓，及4幢複式大樓。戶型包括開放式至三房間隔，實用面積202至806平方呎。關鍵日期為2023年9月30日。#LYOS首批連兩度加推，已先後公布共200伙的價單，折實售價由約342.4萬至750.1萬元。