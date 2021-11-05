洪水橋#LYOS明日首輪開售　收近7000票　超額認購34倍

新盤市場轉旺，發展商積極推售。長實（1113）洪水橋新盤#LYOS將於明日（6日）展開首輪銷售，發售220伙，當中包括200伙價單單位，餘下20伙則為招標單位。該盤於昨日（4日）截票，市場消息透露，項目共接獲近7,000個認購登記，以200伙價單單位計算，超額認購34倍。

明天發售的200伙單位為1號至3號價單的全數單位。該盤首張價單提供88伙，折實平均呎價15,503元，開放式單位折實售345.8萬元起；而2號價單則提供62伙，折實平均呎價為15,655元，折實售342萬元起。

至於本周二再度加推的3號價單提供50伙，開放式戶折實最平售353.2萬元起。

【#LYOS 示範單位】

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海茵莊園次輪超額認購12.5倍

明日進行次輪銷售的九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園，據悉連同首輪向隅買家的自動復活票，錄得約4,200個認購登記，以明天發售的312伙計算，超額認購約12.5倍。

海茵莊園次輪發售的312伙，實用面積由204至428平方呎，包括152個開放式、143伙一房、17伙兩房連儲物室單位，扣除最高3%折扣後，折實售價由388.8萬至965.5萬元，折實呎價19,059至24,935元。