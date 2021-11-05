CCL報186.27點按周微升　結束五周連跌走勢

中原城市領先指數CCL最新報186.27點，按周升0.05%，結束五周連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局在昨日（4日）正式啟動縮減買債規模，對樓市的影響料於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

大型屋苑CCL Mass連跌6周

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.41點，按周跌0.19%，連跌6周共2.55%。CCL（中小型單位）報186.54點，按周跌0.15%，連跌6周共2.24%。CCL（大型單位）報184.85點，按周升1.14%，結束5周連跌。

9月美國預告快將減買債，樓價隨即結束10周於歷史高位爭持。樓價回軟4周計，CCL累跌1.41%，CCL Mass累跌1.95%，CCL（中小型單位）累跌1.60%，CCL（大型單位）累跌0.35%。

新界兩區樓價企穩

受北部都會區利好消息帶動，新界兩區樓價持續企穩。新界西CCL_Mass報177.16點，按周升0.06%，近3周於177點高位企穩。新界東CCL_Mass報200.51點，按周跌0.44%，連續4周企穩200點水平。

港島CCL_Mass報189.68點，按周跌0.93%。九龍CCL_Mass報181.21點，按周升0.35%，結束7周連跌。施政報告後，港島樓價波幅明顯收窄，九龍樓價亦單周止跌。