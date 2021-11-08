內房同創首個在港項目　九龍塘禮著逾5000呎洋房今曝光

內房同創集團在港首個住宅項目，今日（8日）曝光，為九龍塘窩打老道146號禮著，由4座洋房組成，已屆現樓，發展商今日首度開放現樓連裝修洋房予傳媒參觀。同創（香港）控股項目總監胡俊豪表示，項目屬超級豪宅，提供兩間實用面積逾5,000平方呎的大屋，計劃年底前推出。

裝修費達3000萬元

胡俊豪指，今日開放的2號洋房花了一年時間進行裝修，裝修費高達3,000萬元。大屋近月接獲不少查詢，多為區內豪宅業主，大屋暫未有意向價，但會參考區內一手、二手成交，如筆架山緹山等。他續指， 近月超級豪宅市道暢旺，不少買家也有能力「full pay」、毋須向銀行承做按揭，他預料未來豪宅走勢仍理想。

同創（香港）控股項目總監胡俊豪（左）指，內房出現財困屬少數情況，料不會影響整體市況。

對於近月接連有內房出現財困，胡氏認為，恒大（3333）及佳兆業（1638）等屬少數情況，料不會影響整體市況。而旗下集團為小型發展商，早年由萬科前高層創立，除禮著外，目前在港還持有觀塘活化工廈KT One，出租率達六成。

【禮著現樓洋房直撃】

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示範屋為2號洋房，樓高3層，全幢實用面積約5,183平方呎，地下大廳樓底達4.5米，大廳外連私人泳池。1樓為寢區部分，設有3間套房及一個多用途套房，同時設有一個偏廳，可供住戶作閱讀及遊戲區。套房則設有衣帽間、特大浴室及書房。

位於頂層屬全層套房，面積約1,000平方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。此外，屋內設置升降機，可由地下大廳直往天台，天台設計成全層空中花園，面積約1,000平方呎。