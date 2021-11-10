洪水橋#LYOS次輪銷售　傳90伙單位2.5小時內沽清

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS，今日（10日）下午4時進行次輪銷售90伙，折實售352.5萬元起。準買家人龍由紅磡置富都會商場排至行人天橋，再由行人天橋排至港鐵紅磡站對出。代理消息指，#LYOS次輪最終報到的準買家人數有逾300組。

【20:05】



據市場消息，截至晚上8時，#LYOS次輪發售的90伙，全數單位在兩個半小時內已獲買家認購。

【19:32】



有代理消息透露，有大手買家斥資逾1,345萬元買入#LYOS兩個單位，包括1B座5樓開放式戶，以及1B座G樓兩房連花園戶，成交價分別為544.7萬及800.7萬元。

【19:12】



市場消息指，#LYOS 截至7時，暫沽出47伙。

【16:20】



目前已有逾百名準買家，在售樓現場排隊待揀樓。

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#LYOS在上周六（6日）進行首輪銷售，200伙以價單形式推出，即日全數沽清。發展商趁勢當晚即時加推4號價單，個別單位更提價2%至3%。

#LYOS在上周六（6日）進行首輪銷售，200伙以價單形式推出，即日全數沽清。發展商趁勢當晚即時加推4號價單，個別單位更提價2%至3%。（李澤彤攝）

今晚次輪發售的90伙全屬4號價單，實用面積由202至482平方呎，涵蓋開放式至兩房戶，價單定價405.2萬至881.5萬元，價單呎價15,774元至21,995元，扣除最高13%折扣後，折實售價由352.5萬至766.9萬元，折實呎價13,723元至19,136元。

【#LYOS 示範單位】