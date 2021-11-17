協成行1.95億沽中環地舖　嘉頓家族成員承接

中環區再錄得逾億元大額舖位成交。由本地老牌發展商協成行持有的德輔道中地舖，新近以1.95億元沽出，接貨買家為本地老字號、餅乾麵包生產商嘉頓集團的家族成員。

資料顯示，上述成交舖位為德輔道中25、27及27A號安樂園大廈地舖連閣樓，在10月29日以1.95億元易手，新買家為PLY INVESTMENTS LIMITED，其公司董事包括張立仁。張立仁為嘉頓集團家族成員。

該舖位連閣樓面積合共約3,800平方呎，以新成交價計算，呎價51,356元。目前舖位正由服裝店bossini及GIORDANO承租，惟租金不詳。

中環德輔道中25、27及27A號安樂園大廈地舖連閣樓，以1.95億元沽出。（代理相片）

協成行1996年買入價1億 現升值95%

至於舖位原業主為潤良投資有限公司（PACIFIC LOYAL INVESTMENT LIMITED），公司董事包括方富華、方文標、方文雄及方添輝，均為本地老牌發展商協成行的家族成員。其中，方文雄現為協成行發展董事總經理。協成行早於1996年以1億元買入上述舖位，是次賣舖，帳面賺9,500萬元，升值約95%。

黎永滔1.83億沽中環地舖 每呎售逾17萬 鷹君接貨

事實上，近日中環區舖位連環獲財團吸納，如由資深投資者黎永滔持有的中環德己立街單邊德和大廈地下1及1A號舖，位處單邊、毗鄰蘭桂芳，新近獲鷹君集團（0041）以1.83億元買入。以舖位面積約1,045平方呎計，成交呎價約17.5萬元。