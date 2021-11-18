恒隆牛頭角道新盤命名皓日　最細289呎起　日內公布樓書

近六年未有在港推出全新樓盤的恒隆地產（0101），今日（18日）為旗下九龍灣牛頭角道11號住宅項目，命名皓日（THE APERTURE），並將於日內公布樓書。

恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣表示，項目提供294伙，標準戶包含一房至三房間隔，實用面積由320至771平方呎。按戶型劃分，一房佔85伙，實用面積320至328平方呎；兩房戶則有145伙，實用面積440至511平方呎；三房戶則有58伙，實用面積592至771平方呎。

另外，項目提供6伙頂層及平台特色戶，面積最細由289平方呎起。

定價參考東九龍周邊新供應

彭頌欣指，皓日將於今晚上載樓書，示範單位工程進入最後階段，會盡快公布價單。被問及會否在本月內推售，她表示會盡快進行銷售，又指項目定價方面，將參考同區、以至東九龍周邊的新供應。項目將設4個示範單位，包括兩個連裝修及兩個清水房。

基座設有商場 另連1.5萬呎會所

彭頌欣指，項目又提供面積約1.5萬平方呎的會所，提供戶外泳池、健身室、燒烤區、會議室、宴會廳、影音室、瑜珈室等。同時設有基座商場，佔地1.9萬平方呎。另外，由於皓日屬於重建項目，毋須申請預售文件，可隨時推售。預計關鍵日期為2023年10月。

前身為淘大工業村 恒隆牛頭角道新盤明命名 料短期推出

皓日位於牛頭角道11號，地皮前身為淘大工業村第一座，樓齡達五十八年，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火天，終致兩名消防員殉職。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。

恒隆地產對上一次在港推售新盤，已是2015年的跑馬地藍塘道23至39號，提供18個豪宅單位，戶戶逾4,000多平方呎。