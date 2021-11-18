啟德MONACO ONE今發售150伙　大手客逾2000萬購兩伙｜持續更新

會德豐啟德新盤MONACO ONE，今日（18日）展開次輪銷售150伙，折實入場價由792萬元起，分A、B 兩組進行揀樓。消息指，約下午5時許，不少準買家已抵達設於尖沙咀港威大廈的售樓處，排隊等候揀樓。

A組時段沽24伙

【19：20】會德豐指出，次輪銷售不足兩小時已賣出24個單位，其中實用面積671平方呎的2A座A室三房加儲物房單位，已率先沽清，反映市場對大單位需求殷切。

目前A組買家已完成揀樓，並錄多組大手買家，包括兩組買家分別購入2伙，其中一組買家斥資約2,022.4萬元購入1伙兩房及1伙一房單位；另一組大手買家亦斥資2,004.8萬元購入1伙兩房及1伙一房單位。

陳永傑：買家擬斥1500萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，MONACO ONE次輪推售150伙，其公司有數組A組買家有意大手斥約1,400萬至1,500萬元，購入兩間一房單位，亦有買家擬購三房戶。至於B組出席率料逾七成，以首輪向隅客為主。

陳永傑估計，本月一手成交量可達2,300宗，有機會創去年11月後按月新高。若今日MONACO ONE順利沽逾百伙，今年一手成交量可報逾1.6萬宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席率約八成，有大手買家擬連購兩伙，包括一房及三房單位各一個，料分別購入作自住及收租，涉額合共約2,500萬元。

今日分兩組揀樓，A組大手時段每人須最少購兩個及最多6個指明單位；而B組每人須揀選最少一伙及最多3伙。

今發售的150伙，包括93個一房（開放式廚房）單位、36個兩房（開放式廚房）單位、10個三房（開放式廚房）單位，以及11個三房加儲物房單位，實用面積由326至671平方呎，折實售價由792.1萬至1,788.6萬元，折實呎價由22,550元至30,381元。