KENNEDY 38 今首輪暫售67伙　大手客擬購3伙　代理料130伙可沽清

由新地（0016）、會德豐地產及恒地（0017）合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，今（20日）進行首輪銷售130伙，折實平均呎價27,522元，折實最平售618.3萬元起。項目累收逾1,400個票，超額約9.8倍。

一組客擬斥2400萬購三伙

【12:29】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Kennedy38出售單位由600餘萬元起，大部份低於1000萬元，港島區罕有，料今日推售的130伙可「一Q清枱」。 今日該行出席率達八成，其中五成為投資者。當中不乏港島區第二代投資者，佔投資者比例中約兩成。

而項目A組銷售中， 該行一組客揀選了三單位，包括兩間一房及一間開放式，以即供價計預算斥資近2400萬元。

堅尼地城KENNEDY 38今日開售130伙，陳永傑指出今日該行客戶出席率達八成，其中五成為投資者。

已沽出67伙

【12:15】截至今午12時許，A組沽出5伙，B1組售出62伙，暫沽出67伙。

累售出39伙

【11:53】截至11時45分，已沽出39伙，當中A組沽出5伙，B1組售出34伙。

合共沽出15伙

【11:05】今早11時，A組售出5伙，B1組售出10伙，合共15伙。

今日首輪銷售劃分兩個時段，A組買家最多可購入3個單位。今銷售的130伙，全屬開放式及一房戶型，實用面積由229至302平方呎，扣除最高優惠10%後，折實售價由618.3萬至852.75萬元。