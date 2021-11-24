九龍灣皓日首批至少60伙　定價參考東九新盤　示範單位今曝光

恒隆地產（0101）旗下牛頭角道11號新盤皓日，上周已公布樓書，今日（24日）首度開放示範單位予傳媒參觀。恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日過去周末開始在區內進行路演，至今錄得約2,000個查詢及登記參觀示範單位，將於本周六（27日）開放示範單位予公眾參觀。

她預料，屆時將有約8,000人次參觀，她又指，查詢及登記人士不少為區內客，部分為有意購買三房戶的換樓客，同時亦有同區分支家庭計劃購買兩房戶。被問及定價方面，她表示，區內約三十年沒有新供應，同區二手市場沒有可取性，因此會參考東九龍一帶新盤。她又表示，會盡快開價，首批預計提供不少於兩成單位、即涉及約60伙。

恒隆彭頌欣表示，皓日本周六將開放示範單位予公眾參觀。（鄭子峰攝）

三房戶大門位置設長玄關

發展商率先開放示範單位予傳媒參觀，其中包括28樓A室交樓標準及連裝修示範單位，實用面積770平方呎，採三房一套間隔，由大門行入大廳需要經過一個長玄關，玄關左方為一個可作儲物或工人房的工作間，不過在連裝修示範單位中，則把該工作間打通，直接連大廳，令整個大廳空間更大。至於該三房戶的主人房，有充足空間放置雙人床，同時在近門口位置預留空間放置衣櫃。

↓↓↓28樓A室連裝修示範單位↓↓↓

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兩房打通作巨型主人房

至於另一個示範單位為28樓C室，實用面積508平方呎，為兩房間隔，同樣設有樓標準及連裝修示範單位。該連裝修兩房單位開則四正，大廳與廚房之間的木門，由玻璃窗取代，令廚房連接大廳，而兩間房間打通變為一間主人房，而且更把連接大廳的牆身改為磨砂玻璃。

↓↓↓28樓C室連裝修示範單位↓↓↓

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皓日提供294個單位，主打一房及兩房戶。當中一房佔85伙，實用面積320至328平方呎；兩房戶則有145伙，實用面積440至511平方呎；三房戶則有58伙，實用面積592至771平方呎。另提供6伙頂層及平台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年10月。

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火，致兩名消防員殉職。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。