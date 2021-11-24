示範單位曝光　九龍灣皓日錄2000查詢　首批不少於60伙

恒隆地產（0101）旗下牛頭角道11號新盤皓日，上周已公布樓書，今日（24日）首度開放示範單位予傳媒參觀。恒隆地產物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日在剛過去的周六，開始在區內進行路演，至今已錄得約2,000個查詢及登記參觀示範單位，該盤將於本周六開放示範單位予公眾參觀，料屆時將有約8,000參觀人次。

她又指出，查詢及登記人士不少為區內客，部分為有意購買三房戶的區內換樓客，同時也有同區分支家庭計劃購買兩房戶。

恒地彭頌欣表示，皓日將於本周六開放示範單位予公眾參觀，料屆時將有約8,000參觀人次。（鄭子峰攝）

問及項目如何定價，她表示，區內約30年沒有新供應，同區二手市場沒有可取性，因此會參考東九龍一帶新盤。問及何時公布首張價單，她表示，會盡快開價，首批預計提供不少於兩成單位，涉及約60伙。

其中包括28樓A室交樓標準及連裝修示範單位，實用面積770平方呎，採三房一套間隔，由大門行入大廳需要經過一個長玄關，玄關左方為一個可作儲物或工人房的工作間，不過在連裝修示範單位中，則把該工作間打通，直接連大廳，令整個大廳空間更大。至於該三房戶的主大房，有充足空間放置雙人床，同時在近門口位置預留空間放置衣櫃。

↓↓↓28樓A室連裝修示範單位↓↓↓



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↓↓↓28樓C室連裝修示範單位↓↓↓



至於另一個示範單位為28樓C室，實用面積508平方呎，為兩房間隔，同樣設有樓標準及連裝修示範單位。該連裝修兩房單位開則四正，大廳與廚房之間的木門，由玻璃窗取代，令廚房連接大廳，而兩間房間打通變為一間主人房，而且更把連接大廳的牆身改為磨砂玻璃。

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皓日提供294個單位，主打一房及兩房戶。當中一房佔85伙，實用面積320至328平方呎；兩房戶則有145伙，實用面積440至511平方呎；三房戶則有58伙，實用面積592至771平方呎。另提供6伙頂層及平台特色戶。項目＝預計關鍵日期為2023年10月。

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火，致兩名消防員殉職。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。