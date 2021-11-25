土瓜灣鴻福街項目收至少8份標書　恒地、新地等獨資入標

市建局土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，今日（25日）中午截標，現場消息指，最少收到8份標書，以獨資形式入標的財團包括嘉華國際（0173）及恒地（0012），新地（0016）及會德豐地產亦確認以獨資形式遞交標書。

信置（0083）回覆表示，集團與招商局置地（0978）合資入標。至於其他到場提交標書的發展商，還包括長實（1113）、華懋，以及一家不願透露的發展商。

就上述土瓜灣鴻福街／銀漢街項目，市場預計每呎樓面地價約1.05萬至1.35萬元，估值介乎約46.5億至60億元。

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上述項目地盤面積約4.9萬平方呎，總樓面達44.2萬平方呎，提供約750伙住宅，以及7.4萬平方呎商業樓面。當中住宅部分的銷售收益超過90億元，須與市建局分紅，最高分紅比例為50%。而項目規定商業部分要與市建局共同持有至少10年。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次項目規定商業部分要與市建局共同持有至少十年，上次庇利街項目的招標反應一般，只接獲6份標書，而且次標標價更低一成三，故預計今次發展商出價不會為市場帶來驚喜。該行預計每呎樓面地價約1.05萬至1.18萬元。

土瓜灣鴻福街/銀漢街項目地盤面積約4.9萬平方呎，總樓面達44.2萬平方呎。（市建局相片）

上月共收36份意向書

上述土瓜灣重建項目在今年9月底截收意向，當時接獲36份意向書，隨後有34家發展商及財團獲邀請入標競投，兩家不獲邀。

早前遞交意向書的已知發展商包括新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、長實（1113）、會德豐地產、建灝地產、中海外（0688）、萬科、路勁基建（1098）、南豐、華懋、遠東發展（0035）、英皇國際（0163）、旭輝控股（0884）、爪哇控股（0251）等。內房方面，則有招商局置地（0978）、佳兆業（1638）、碧桂園（2007）。