啟德魔咒︱跑道區靚地輾轉兩度由中資手流走　新世界失而復得

近日陷入財政緊張的內房佳兆業（1638），繼早前傳售出屯門住宅地予「玩具大王」蔡志明後，新近再以79.5億元沽出啟德第4B區4號地皮予遠東發展（0035）及新世界（0017）合組之財團，每平方呎樓面地價約1.38萬元。

若上述交易完成後，將是再一次有啟德地皮從中資手上流至港資手中。單計此啟德第4B區4號地盤，至今輾轉三度易手。翻查資料，此地皮地最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元從政府手上投得，擊敗當時6家財團奪標，包括有意再下一城的新世界（0017）及會德豐牽頭「巨無霸」組合，每呎樓面地價1.55萬元。

惟其後高銀陷入財困，去年計劃出售此地皮以套現還債，最終地皮於去年7月以70.4億元蝕讓價沽出，較當年中標價跌價20%，接貨者為內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至今年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

然而，今日遠東發展（0035）公布，與新世界發展（0017）組合營公司，收購由商人陳壯榮及佳兆業集團各持有50%權益的迅富國際全部股權，代價79.5億元，即上述地皮輾轉又重回港資手中。至於三年前有份入標競投此地但失落的新世界，是次可謂「執筍貨」。

相關文章：新世界財團「執筍貨」79.5億購佳兆業啟德地 最快2023年可賣樓花