旺角廣場巨舖2.5億易手低叫價兩成　百老滙租跌60%成功續約

市場憧憬通關在即，核心零售區再錄得逾億元大額巨舖成交個案。市場消息透露，旺角西洋菜南街與豉油街交界的近萬呎巨舖，新近以約2.5億元成功賣出，較今年4月份意向價3.2億元低約兩成。此外，上述舖位現租戶為連鎖大型連鎖電器店百老滙，據悉也成功以每月約50萬元續租，較舊租金回落近六成。

上述巨舖為旺角豉油街28號旺角廣場地下3號舖、1樓及2樓全層，舖位涉及三層，設有獨立樓梯及私家升降機連接。地下部分約350平方呎、1樓面積約4,312平方呎，2樓面積約4,376平方呎，總建築面積合共約9,038平方呎。以最新成交價計算，平均呎價為27,661元。

旺角豉油街28號旺角廣場單邊巨舖，佔三層舖位，面積合共約9,038平方呎。

新買家享租金回報約2.4厘

該巨舖原由連鎖大型連鎖電器店百老滙承租，每月租金約122萬元，租約期至今年4月底。早前原業主一度把舖位重新推出市場放租，意向月租75萬元，惟未獲承接。但消息人士透露，該舖位最新已落實由百老滙續租，每月租金約50萬元，即較舊租金大幅回落72萬元或59%，呎價約55元，預計新買家可享租金回報約2.4厘。

資料顯示，該巨舖由RIGHT PERFECT LIMITED持有，兩位公司董事姓劉及姓伍，於1994年以8,780萬元購入上述舖位。若然以成交價2.5億元計算，即較當年購入價高出1.85倍。

三年前曾獲投資者5億洽購

值得留意，早前有市場人士指出，上述舖位於2018年曾獲得本地投資者洽購，出價高達約5億元，不過當時業主傾向保留物業收租，未有接受出價，事隔三年變陣放售，最新成交價2.5億元，只及三年前洽購價的一半。