中原：今年一二手成交金額已創歷史新高　料全年達7,200億

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至11月24日，2021年一二手私人住宅買賣總計登記暫時錄得63,556宗，總值6,564.1億元。金額已經升穿1997年的6,399.9億元高位，創出歷史新高，估計全年達7,200億元。而宗數是創2012年75,647宗後的九年新高，估計全年約70,000宗。

按月方面，截止至11月24日，2021年11月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,414宗，總值157.8億元。預期整月約有1,800宗及200.0億元，將較10月的1,285宗及210.0億元，分別上升40.0%及下跌4.8%。10月期間多個大型新盤開售，於11月開始陸續登記，推動一手交投重上近二千宗水平。一手金額維持約二百億元，因為推售新盤以中小型上車盤為主。

截止至11月24日，2021年11月份登記宗數最高的新盤為沙田星凱‧堤岸，暫錄691宗，總值70.17億元。將軍澳海茵莊園錄315宗，排名第二位，總值19.27億元。將軍澳日出康城10期LP10錄60宗，位列第三，總值9.44億元。

二手方面，截止至11月24日，2021年11月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,623宗，總值259.5億元。預測整月登記約3,200宗及310.0億元，將較10月的3,055宗及287.8億元，分別上升4.7%及7.7%。買賣連續兩個月企穩三千宗水平，顯示第四季二手市況平穩。

大型屋苑方面，截止至11月24日，11月份嘉湖山莊、沙田第一城、美孚新村及太古城，分別暫錄25宗、24宗、24宗及19宗買賣登記。

截止至11月24日，2021年一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得15,533宗，總值2,161.0億元，較2020年全年的15,013宗及1,728.2億元，分別上升3.5%及25.0%。估計2021年全年一手約18,000宗及2,400億元，金額有望創歷史次高，迫近2017年的2,428.8億元歷史高位。另外，2021年二手私人住宅買賣合約登記暫錄48,023宗，總值4,403.1億元，較2020年全年的41,353宗及3,557.3億元，分別上升16.1%及23.8%。估計2021年全年二手約52,000宗及4,800億元，宗數創2012年62,934宗後的九年新高，金額創歷史次高，僅低於1997年的5,280.1億元歷史高位。