香港仔漁光村重建逾2900伙　設5幢住宅大廈　部分或望海景

擁逾半世紀歷史、由房協發展的香港仔漁光村，預計將於2023年清拆重建，其清拆重建方案曝光。據城規會資料，漁光村將會重建為5幢分層住宅大廈，提供2,929伙公營房屋單位及資助出售房屋，較現時的1,175伙大增約1.5倍。

建5座30至38層高住宅大樓

上述漁光村重建位置，地盤面積約16.35萬平方呎，計劃以地積比率約10倍，重建5幢樓高30至38層的分層住宅，落成後住宅樓面約159.88萬平方呎，涉及2,929伙。其中，870伙將作為出租單位，餘下2,059伙則作為資助出售房屋，預計可容納約8,321人口。

建築物高度限制放寬最多27%

申請人擬放寬建築物的高度限制，由現時位於西南部分的主水平基準上120米放寬至137.6米及152.5米，升幅約14.7%及27.1%，而東北部分的主水平基準上由140米放寬至168.5米，升幅約20.4%。由於項目本身位處地勢較高，日後建成的部分單位或有機會可望香港仔避風塘及深灣海景。

社會福利設施佔地8.1萬呎

重建項目還將設有食肆及商店等設施，相關非住宅部分提供約53,821平方呎。而豁免計入總樓面面積的社會福利設施，涉及81,237平方呎。另整個項目將提供373個車位。

申請人指，為配合政府增加房屋供應，以及響應政府於合適的公營房屋提供約5%總住用樓面面積作社福設施用途，上述規劃申請適度地放寬申請地盤的建築物高度限制。在改善漁光村現有租戶的生活條件和增加公營房屋住宅單位供應的同時，將提供更多社福設施。

漁光村由房協興建 1962年入伙

翻查資料，漁光村由香港房屋協會興建，早於1962年入伙，至今已有近六十年歷史。為南區和香港仔第一座成立的屋邨，設有5座，包括第一期的白沙樓、順風樓及海港樓，第二期則有靜海樓及海鷗樓，全個屋邨提供1,175伙，單位面積由151至538平方呎。