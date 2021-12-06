磁帶大王陳秉志1.64億買德輔道西萬呎巨舖

港島區再錄得矚目舖位成交個案。資深投資者「磁帶大王」陳秉志新近以約1.64億元，買入西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖。綜合成交紀錄，陳秉志在過去半年已三度入市，斥資超過19億元買入舖位及商場物業。

市場消息透露，上述成交舖位為德輔道西442號美新樓A座地下1至13號舖及1樓、2樓A至E號平台及2樓1個住宅單位，該一籃子物業總面積約12,664平方呎，以成交價約1.64億元計算，呎價約1.3萬元。

據了解，上述物業地下部分劃分21個舖位，部分舖位由7-11便利店及中國建設銀行承租。總月租共41.58萬元；而位於2樓住宅單位月租為1.46萬元，合共計算月租達43.04萬元。以最新買入價計，租金回報約3.1厘。

持貨半世紀 新世界4.55億沽美孚一籃子商舖 買家蔡志忠：好平

事實上，陳秉志近月入市取態轉趨積極，陳氏在上月初夥拍另一資深投資者蔡志忠，斥資4.55億元向新世界（0017）購入荔枝角美孚新邨一籃子商舖物業，較意向價低約17%。該批物業總樓面逾8.5萬平方呎，呎價約5,335元，僅為樓上住宅單位呎價的一半。

此外，在今月6月份，陳秉志則夥拍投資者林子峰以13億元，向鄧成波家族買入葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場。綜合過去半年三次入市，合共斥資高達逾19億元。