上月3住宅申請預售樓花　錦上路站新盤最矚目涉715伙

據地政總署最新資料，11月份有3宗新申請預售樓花同意書個案，合共涉及1,476伙。其中最具規模為位於錦田南、西鐵錦上路站第1A期項目，涉及715伙，預計落成日期為2024年6月底。

項目由信和置業（0083）、嘉華國際（0173）及中國海外（0688）於2017年5月以83.3億元投得，每呎樓面地價6,735元，擬分期發展，是次入紙申請為第1A期，位於錦河路及東匯路交界，位置毗鄰鐵路站。

整個錦上路站項目涉約2,200伙。

長實、新地屯門小秀村項目第1期涉400伙

此外，長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路第55區小秀村第1期亦申請預售，項目提供400伙，預計在2024年3月底落成。長實執行董事趙國雄早前亦透露，明年將會推出此項目。

餘下一份申請為啟德跑道區承豐道19號、即第4B區1號的第1期，提供361伙，預計在2024年4月底落成。此盤由中國海外、恒地（0012）、會德豐及新世界（0017）共同發展。

啟德跑道區再有項目申請預售。

恒地長沙灣單幢盤 命名為「映築」

至於11月份批出預售樓花項目有兩個，合共僅123伙。其中包括雅居樂（3383）副主席陳卓賢的長子陳思銘在2017年8月以2.1億元投得的大嶼山長沙住宅地，提供兩伙，預計在2022年12月底落成。

至於上周已公布樓書的中環ONE CENTRAL PLACE亦已獲批預售文件。項目由信置（0083）及市建局發展，提供121伙，預計在2024年5月底落成。

截至11月底，仍待批預售樓花的單位累積至16,011伙。由恒地及市建局發展的長沙灣青山道233號單幢新盤，新命名為映築（The Harmonie），涉337伙，預計關鍵日期為2023年6月。而新地旗下元朗站The YOHO Hub第B期，11月份仍未獲批出預售。