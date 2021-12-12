家居改造丨翠擁華庭681呎三房改兩房　打造電影走廊、引智能元素

郭先生於2000年前買入馬鞍山翠擁華庭一伙面積約681干方呎的單位。十一年過去，單位日漸內櫳殘舊，加上收藏雜物太多，令居住環境欠舒適。郭先生原考慮購置新樓，惟發現同等樓價只能買到細單位，遂決定進行全屋裝修。為廚房及廁所等重新造水電及鋪磚，加置收納儲物櫃。

［大改造前］

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單位在未裝修前屬兩房間隔，因兩名兒子成長，冀佢他們擁有屬於自己的獨立房間，故將其中一個房間間細，由兩房改成三房。至於未裝修前的客廳是靠近大窗的位置，郭先生希望一家人在食飯時可望到風景，客飯廳兩組窗一邊望山景、另一邊望吐露港海景，郭先生遂將飯廳重新布局，把餐桌調至大窗旁位置。

身為臨床心理學家的郭先生，想打造一個簡約舒適的家居，抗衡工作帶來的負面情緒，故單位以黑白灰色做主調，由於戶主曾做過插畫師，故在牆身加入不少插畫元素，加添生氣。

［大改造後］

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此外，郭先生亦愛好電影、攝影及足球，故在客廳設計一個大型儲物空間，方便收納影碟、玩具擺設、菲林相等。而單位走廊的位置，則擺放戶主喜歡的電影海報，如《花樣年華》、《北非諜影 》作為裝飾。大廳的鋼琴畫布則是日本浮世繪作品。

最後，單位裝修特別加入智能感應燈，以及智能座廁等的智能元素。浴室位置就ｙｅ４做建造日式風呂浸缸。