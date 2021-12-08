東九混戰周末四盤賣500伙　KOKO HILLS、THE HENLEY III周六加推

發展商狂推盤，東九龍四新盤將於周末展開混戰，合共多達近500伙。除了九龍灣全新盤皓日日前正式落實周六（11日）進行首輪銷售，其餘位於啟德及茶果嶺的新盤也加入戰團銷售貨尾。

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，日前上載新銷售安排，將於周六發售101伙，其中85伙為價單單位，其餘16伙則以招標形式推出。

該批單位以兩房戶為主，提供43伙，其次為三房戶佔40伙，而一房及四房戶則分別佔11伙及7伙。發售單位實用面積由366至770平方呎，折實售價797.3萬至1,750.8萬元，折實呎價由19,428至25,312元，折實平均呎價21,315元。該批單位折實市值約10.1億元。

KOKO HILLS將於周六發售101伙，其中85伙為價單單位，其餘16伙則以招標形式推出。

THE HENLEY III周六推81伙

此外，恒地（0012）啟德THE HENLEY III亦於昨日加推新一張5號價單，提供41伙。新一批單位折實售價約563.8萬元至2,390萬元，折實呎價約24,621至30,722元。發展商同步落實新一輪銷售，同樣將於周六連同貨尾單位，以先到先得形式推售81伙。

皓日收1200票 維港1號周五搶先賣217伙

本周末東九龍新盤市況料將出現「混戰」情況，落實周六（11日）進行首輪銷售的恒隆（0101）九龍灣新盤皓日，截至昨日（7日）晚上，已累積收近1,200票，超額認購11倍。皓日將於本周四（9日）晚上8時截票。

至於由中海外（0688）發展的啟德維港1號，將於本周五（10日）以價單形式推售201伙，另以招標形式推售16伙，合共提供217伙。