中環商業地王508億批出　次標出價371億　恒地贏37%

中環民耀街新海濱3號商業地王，11月由恒地（0012）以508億元投得，成為賣地表歷來造價最貴的地皮。

上述用地原接獲6份標書，其中4份未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求，被「DQ」，餘下只有兩份標書（包括恒地在內 ）在兩方面均符合要求，而中標者恒地的最終總分較高，因而奪得地皮。恒地標書總分共得100分。

發展局今日（8日）以不具名方式，公布另一份在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求的標書的進一步資料。該標書的總評分為84.86分，出價為371.09億元。以此計算，恒地中標價較次標的投標金額，高出136.91億元或約37%。

此外，發展局指，中標者恒地已按時於12月初完成繳付全數地價，整個投標程序已完成。

【落選標書設計模擬圖】

資料顯示，上述地盤面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。

上述用地去年合共接獲6份標書，全為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012），信和置業（0083）則夥拍招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團，另港鐵（0066）夥九龍倉置業及華懋集團合組財團競投入標。