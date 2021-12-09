仲量聯行：料明年住宅樓價升最多5%　北部都會區被看高一線

仲量聯行香港主席曾煥平今（9日）表示，今年香港經濟復甦較預期理想，支持中小型住宅樓價於2021年內上升4.4%，豪宅樓價則上升7.2%。而在家工作趨勢上升，亦推動租客提升住屋質素，故豪宅租金年内上升3.2%。

展望2022年，他預期縱使未來或會加息，按揭息率仍會低企，加上中期而言，私人住宅新供應仍會維持在低水平。此趨勢將支持中小型住宅樓價企穩，並預計於明年上升最多5%，而豪宅樓價及租金則估升最多5%。

北部都會區需額外4億呎住宅樓面

對於施政報告公布北部都會區的發展計劃，曾煥平估計，該區將需要發展額外4億平方呎的住宅總樓面面積，以配合政府要在區内額外容納154萬人口的計劃。此地區將成為發展商及投資者的關注焦點，料市場「跟政策走」，該區未來可。他預計，區內將錄得更多土地收購、農地改變用途及改契活動。

寫字樓空置率明年進一步上升

至於商業物業市場，仲量聯行租賃業務部主管鮑雅歷表示，寫字樓市場料已進入現時下行周期的最後階段，將於可見將來步向復甦。由於不少租戶重新調整物業需求，明年寫字樓總租賃成交量料持續改善。若香港恢復與內地城市通關，將進一步支持寫字樓市場復甦。

該行預計，礙於明年將有大量寫字樓新供應落成，商廈空置率將進一步上升，但明年整體寫字樓租金將上升最多5%。

明年核心區舖租看升5％至10%

零售市場方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指，今年商舖租務氣氛顯著改善，在租金回落至更可負擔的水平下，鼓勵零售商承諾較長的租約，以及租用更多實體店。整體商舖租金調整於今年下半年已見底，當中，核心街舖租金於下半年僅下跌0.5%，優質商場租金則輕微回升0.2%。

她預計，核心區街舖及優質商場的空置率於明年將持續改善，並相信整體商舖租金調整已見底，但部分位於核心購物區内的商舖租金仍，會因零售市場的結構性變化而略為調整。她預期，核心區街舖租金於2022年將上升5％至10%，而優質商場租金會上升最多5%。