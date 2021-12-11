九龍灣皓日首輪賣100伙　暫沽34伙｜持續更新

超額認購約14倍的恒隆（0101）九龍灣新盤皓日，於今日（11日）展開首輪銷售。該盤首輪發售100伙，折實平均呎價21,548元，一房戶入場費由688.8萬元起。



今日首輪銷售買家將分為S組及A組，於早上11時進行抽籤。其中，28伙會供S組優先選購，限購一伙；其次為A組，每組買家最多可購買4伙。售樓處設於九龍灣商廈一號九龍地下。



【12:45】暫沽34伙

據市場消息，目前皓日已有34伙獲買家揀選，首輪可售單位仍有66伙。

在S組發展商員工組別售出3伙。

【11:27】中原陳永傑：區內近40年無全新供應

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍灣近40年無全新供應，區內發展成熟，分支家庭置業需求高，料今日皓日發售的100伙可沽清。

該行今日出席率有八成，當中以區內客為主，佔八成。有兩組客戶欲斥資1,700萬元購入兩伙相鄰單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日出席率有八成。（黃文琪攝）

【10:48】美聯布少明：呎租可達40元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預計是次皓日開售銷情理想，傍晚可全部沽清，呎租將來可達40元，回報達3厘。

客源方面，他指出，上車客為主，九龍區客戶佔比6成，新界區客戶佔比4成；7成用家，3成買家。目前已有客戶擬購兩伙兩房，每伙成交額或達1,900萬元。

對於本月樓市，他預計元朗樓盤成功開售後，一手成交量達1,500宗，二手成交量達4,000宗。由於股市波動及變種病毒，樓價穩中偏軟。而中港即將通關，或提振樓價，特別刺激豪宅成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，有客戶擬購兩伙兩房。（黃文琪攝）

【10:08】售樓處見人龍

據記者現場所見，約上午10時，有近百準買家及代理，於九龍灣售樓廠排隊等候前往揀樓。

一半入票人士心儀兩房

該盤收近1,500票，遞交認購登記的人士以購買兩房單位的人士為主，佔近一半，而計劃買入一房的準買家則佔逾四成，餘下有約一成買家有意購買三房單位。

首批100伙折實均價21548元

皓日首輪銷售的單位全屬1號價單，該張價單提供100伙，面積由320至771平方呎，包含一房至三房，以120天即供最高4%折扣計，折實售價由688.8萬至1,699.5萬元，折實呎價20,076元至23,847元。整批折實平均呎價21,548元。

↓↓28樓A室、三房示範單位↓↓

+ 9

↓↓28樓C室、兩房示範單位↓↓