調查：85%內地客擬送子女赴港升學　撐起港租賃市場

近年不少內地家長提早安排子女赴港入讀私營學校或國際學校等，美聯移民顧問透過微信及微信群組訪問旗下內地客戶，結果發現有85%受訪者表示會考慮讓子女赴港升學；近75%調查對象則指，會考慮入讀本港的國際或私立學校。

美聯移民顧問於12月1至4日，透過微信及微信群組訪問旗下內地客戶有關子女在港升學意向，合共收到390份回應。當被問及「如閣下有子女，會否打算到香港升學？」時，85%受訪者表明會考慮讓子女到香港升學，15%受訪表示「不考慮」。美聯升學顧問高級經理朱恩賢認為，這情況可能與近年內地生的學習競爭愈趨激烈有關。

至於問及「如閣下有子女，會考慮在什麼階段到香港升學？」，37%受訪者表示會於「大學／大專階段」到港讀書；30%受訪者指會於中學階段來港就讀。選擇「小學」甚至是「幼稚園」的受訪者，分別佔17%及16%，即合計有63%受訪人士選擇讓子女於大學或大專時期前來港讀書。

朱恩賢（左）指，內地家長喜歡香港的教育環境及制度。

至於受訪者會「考慮讓子女入讀的香港學校類別？」，有53%選擇「國際學校」、21%選擇「私立學校」，即合計約74%的受訪者願意讓子女入讀資源較優質的學校，反映內地家長願投放巨資於裁培子女教育上。

朱恩賢相信，內地家長考慮趁子女年幼時來港就讀，同時願意提供資源，讓子女到國際或私立學校入讀，主要是由於內地人向來喜歡香港教育環境、完善制度及國際化教育氛圍有關。

據數字，內地大專生佔香港總學生人數比例，過去多年一直呈上升勢頭。由回歸前、即96至97年僅佔香港總學生數目約0.9%，至2020至21年度佔比增至約13.4%。此外，自2017年起，獲批學生簽證來港的內地學生人數，亦連續三個年度上升，每年增幅均錄雙位數。由2017至18年度錄得的20,361人，持續增至2020至21年度的32,332人，單以這兩個年度相比，期內增幅高達59%。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指，近年國內學生出國升學較以前困難，故即使「封關」下，「八大」錄取及獲批學生簽証來港的內地生人數，不跌反升，相信未來內地人對在港升學的需求將持續增加，料明年獲批學生簽證來港的內地學生人數，將增長逾10%，估計將帶來租樓或置業需求，對本港租賃及買賣市場起正面作用。