亞洲樓王買家曝光　香江集團太子女12億購Mount Nicholson兩伙

由九倉（0004）及南豐合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，上月連環沽出兩伙，成交呎價14萬元，再創亞洲新高紀錄，而買家身份曝光。據了解，豪斥逾12億元購入此兩伙「樓王」為香江集團董事兼香江健康產業副總經理劉楸妍。

上述兩伙為Mount Nicholson C座16樓C室、D座16樓D室，實用面積分別為4,186及4,544平方呎，連車位，成交價分別為5.6億及6.4億元，呎價分別為13.4萬及14.08萬元，後者創下亞洲分層住宅呎價新高，為新「亞洲樓王」。

資料顯示，上述兩伙的登記買家均為劉楸妍，與香江集團董事同名，料屬同一人。是次入市D室涉及約15%辣招稅，單計稅款已約9,600萬元。

是次已非香江集團劉氏家族首次購入Mount Nicholson，2018年初香江集團董事局主席劉志強及兒子劉根森，分別以逾5.47億及逾5.9億元，購入Mount Nicholson 11樓C及D室，去年二人再以2,700萬元購入屋苑3個車位。換言之，劉氏家族近三年已先後斥約23.6億元掃入Mount Nicholson。

據香江集團網頁資料，集團創建於1990年，員工數目兩萬多人，產業覆蓋商業、產城、金融、科創、文旅健康等，版圖遍及粵港澳、長三角、京津冀魯地區及內地核心城市，入選中國民營企業500強。