CCL報186.1點按周跌0.88%　分析料樓價高位反覆　收水影響1月反映

本周中原城市領先指數CCL報186.10點，按周跌0.88%，跌幅9周最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，香港出現新變種病毒，市場憂慮社區傳播，影響樓價回軟。

主要分區方面，新界西樓價率先顯著下跌，新界西CCL_Mass最新報173.41點，創13周新低，按周跌1.94%，跌幅10周最大，連跌2周共3.09%；新界東CCL_Mass報200.14點，按周跌0.03%，連跌2周共0.98%；港島CCL_Mass報192.56點，按周跌0.52%；九龍CCL_Mass報182.61點，按周升0.35%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.6點，按周跌0.50%。CCL（中小型單位）報186.45點，按周跌0.56%。CCL（大型單位）報184.25點，按周跌2.55%，跌幅16周最大。

CCL四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.19%，CCL Mass累跌0.80%，CCL（中小型單位）累跌0.92%，CCL（大型單位）累跌2.61%。

黃良昇指，受到新冠變種病毒及美國聯儲局提早完成縮減買債的消息打擊，預計短期樓價於高位反覆，上下波動卻可能擴大。他又稱，12月16日美國聯儲局宣佈由1月起，縮減買債規模倍增至每月300億美元，對本港樓市的影響將於1月上旬公佈的CCL才開始反映。

近10周計，CCL於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌1.50%。CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.85%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌1.65%。CCL（大型單位）於183點至189點之間反覆，累跌0.67%。